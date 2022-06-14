Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

14 Haziran 2022 Salı, 16:46

Trakya'da devam eden yağışların gelecek 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde gök gürültülü sağanak kuvvetlenecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekiyor.