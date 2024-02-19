Karaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karaman'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:54
Karaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karaman Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karaman'da Savaş Kalaycı Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KARAMAN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

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Savaş Kalaycı

35.893 %39,57

AK PARTİ

Mahmut Sami Şahin

34.842 %38,41

CHP

Emin Ege

14.685 %16,19

İYİ PARTİ

Zühtü Bahadır Bayraç

2.926 %3,23

SAADET

Şaban Şahin

2.096 %2,31

TKP

100 %0,11

BTP

92 %0,10

DSP

67 %0,07


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