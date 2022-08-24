Karaman'da baraja 'araç' düştü

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:01

Karaman’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gödet Barajı’nda, 23 Ağustos Salı günü saat 20.45 sıralarında baraja bir aracın düştüğünü görenler, durumu jandarma, itfaiye ve AFAD’a bildirdi. Baraja gelen ekipler, bot ile baraja düşen aracı bulmak için çalışma başlattı.

"BİR SÜRE FREN LAMBALARI YANDI"

Ekipler, aracın yaklaşık 8 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Araçta kurtarma çalışması yapmak için Konya, Adana, Mersin ve Aksaray AFAD Müdürlüklerinden dalgıçları bölgeye sevk edildi.

Barajda balık tutarken, aracın hızla düştüğünü gören Murat Kılcal, "Balık tuttuğumuz sırada bir araç hızla ilerleyip, baraja düştü. Araç birkaç metre suda ilerledi. Bir süre fren lambaları yanıyordu. Sonra yetkililerden yardım istedik. İçinde biri var mı bilemiyoruz” dedi.

SÜRÜCÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI

Gelen dalgıçlar, 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, 30 yaşındaki sürücü İbrahim Yaşar'ın cesedine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Yaşar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sudan çıkarıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay yerinde AFAD ve Jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.