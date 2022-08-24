Çaldığı araçla 'metro istasyonunun' merdivenlerine sıkıştı
İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı. Yapılan testler sonucunda, şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Madrid’de bir kişi, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı.
Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İTFAİYE KURTARDI
Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
ŞAHSIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.
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