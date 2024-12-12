Karaman'da BBP Merkez İlçe Başkanı aracında ölü bulundu!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:43

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:52

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.