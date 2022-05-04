Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:33

Güneyyurt beldesinde ismi açıklanmayan 3 kişi otomobille belde çıkışında gördükleri Barış Balcı (17) ve Barış Dikici'ye Yukarıçağlar köyü yolunu sordu. Bu sırada şahıslar arasında tartışma çıktı. T

artışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı ve Dikici vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dikici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.