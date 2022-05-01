İzmir'de 'park etme' kavgası: 4 kişi yaralandı
Buca, Mehmet Akif Caddesi'nde sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu 'park etme' tartışması, kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi tabancayla vurulurken, 1 kişi de darbedildi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın önüne park etme meselesinde 3 kişi tabancayla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir sürücü, Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna getirdiği eşini, yol kenarına park ettiği otomobilde beklemeye başladı. Bu sırada başka bir araç sürücüsü, bina girişini kapattığını öne sürdüğü eşini otomobilinde bekleyen sürücüyle tartışmaya başladı.
3 KİŞİ TABANCAYLA VURULDU
Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu, 1 kişi de darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert yanıt
- Bedelli askerlikte değişiklik!