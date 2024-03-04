Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu

Karaman'da bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:14
Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Davut Özer’den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine girdi.

Özer’in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özer’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


KARAMAN haberleri bahçe haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Aynı belediye için yarışacaklardı: Ölü bulundular

Aynı belediye için yarışacaklardı: Ölü bulundular
Samsun'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu

Samsun'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu
Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
12 yıl geçti… ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş Niğde’de anıldı

12 yıl geçti… ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş Niğde’de anıldı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Acun Ilıcalı açıkladı… Survivor Nagihan diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı açıkladı… Survivor Nagihan diskalifiye mi olacak?
Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
İmamoğlu yerel seçim hedeflerini anlattı: '14 belediyede sıkı bir yarıştayız'

İmamoğlu yerel seçim hedeflerini anlattı: '14 belediyede sıkı bir yarıştayız'
Al Ain – Al Nassr maçı hangi kanalda? 4 Mart 2024 maç günü

Al Ain – Al Nassr maçı hangi kanalda? 4 Mart 2024 maç günü