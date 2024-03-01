Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:26

Güncelleme: 01.03.2024 - 16:26

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi 189 Sokak’ta bulunan karavan ve araçların park yeri olan bir alanda uzun süredir minibüste yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Feridun T.'den arkadaşı haber alınamadı.

Sağlık ekiplerini arayan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, yakın zamanda kalça ameliyatı geçirmiş olan Feridun T. olduğu anlaşılan şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.