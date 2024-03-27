Karaman'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı!

Kentte iki otomobilin üst geçit girişinde kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:41
Karaman'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı!
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Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi’nde bulunan üst geçit girişinde akşam saat 22.40 sıralarında bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 42 BP 370 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 07 L 1440 plakalı otomobil üst geçit girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 42 BP 370 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan F.C. ile diğer aracın sürücüsü H.B. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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