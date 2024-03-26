Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:47
Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


hatay haberleri kaza haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da iş kazası... Merdivenden düşen işçi yaralandı!

Adıyaman'da iş kazası... Merdivenden düşen işçi yaralandı!
Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü terminalin önünde kaza yaptı: Yolcular yaralandı

Yolcu otobüsü terminalin önünde kaza yaptı: Yolcular yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi
Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak

Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak
Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 'Yıktığımız kafeye boğaz kıyısından imar çıkardılar'

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 'Yıktığımız kafeye boğaz kıyısından imar çıkardılar'
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı