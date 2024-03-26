Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'