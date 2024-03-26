6 kişi hayatını kaybetmişti… Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Hatay’da tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:08
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Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı. 

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. 

Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde; otomobille, tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü.


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