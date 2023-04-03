Karaman'da feci kaza! İşçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı
Karaman'da bir mermer ocağında çalışan işçilerin içinde bulunduğu cip, 20 metreden yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.
Karaman'da merkeze bağlı Aybastı köyü Köyün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı.
20 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Bir süre sonra toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak savrulan cipte bulunan 5 işçi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araçta bulunan işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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