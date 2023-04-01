Şanlıurfa'da göçük: 4 işçi yaralandı!
Eyyübiye ilçesinde çalışma yaptıkları çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalan 4 işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yeraltından geçen elektrik kablolarındaki arızaya müdahale etmek için iş makinesi yardımıyla kazılan çukura giren 4 işçi, çalışmaya başladı.
İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI!
Edinilen bilgiye göre, bu esnada toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ilk müdahalesiyle 3 işçi çıkarılırken, bölgeye gelen itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin çalışmasıyla toprak altında kalan diğer işçi de kurtarıldı.
İşçiler Mehmet Bal, Nihat Polatoğlu, Hüseyin Mengü ve Fırat Karakuş, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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