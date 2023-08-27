Düzce'de facia gibi kaza... Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:57
Düzce'de facia gibi kaza... Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı
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Mehmet Akif Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında; Bilal Sadık Çalış idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil ile Burak Tuna idaresindeki 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

BEBEK DE YARALANDI

Kazada sürücüler ile Betül Çalış, Nidanur Tuna ve 1 yaşındaki Zeynep Nil Tuna yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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Düzce kaza

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