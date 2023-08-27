Düzce'de facia gibi kaza... Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı
Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında; Bilal Sadık Çalış idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil ile Burak Tuna idaresindeki 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.
BEBEK DE YARALANDI
Kazada sürücüler ile Betül Çalış, Nidanur Tuna ve 1 yaşındaki Zeynep Nil Tuna yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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