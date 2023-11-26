Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı

Karaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:04
Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl ile 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 8 kişi, adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.


İlgili Haberler

Karaman'da acı olay: Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Karaman'da acı olay: Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Karaman Lisesi'ndeki laiklik karşıtı uygulamalar sürüyor: Pansiyonlarda 'tarikat' sohbeti

Karaman Lisesi'ndeki laiklik karşıtı uygulamalar sürüyor: Pansiyonlarda 'tarikat' sohbeti

En Çok Okunan Haberler