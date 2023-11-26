Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı
Karaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl ile 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda 8 kişi, adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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