Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:33
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; A.Ş., M.T. ve C.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


KARAMAN uyuşturucu

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