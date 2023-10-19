Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; A.Ş., M.T. ve C.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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