Karaman'da gözaltına alınan sahte diş hekimi hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:33

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi.

Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasadışı muayenehaneye baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Atasever, ifadesinde sadece 2 hasta muayene ettiğini ve tedavi uygulamadığını öne sürdü.