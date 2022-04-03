Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dere köyünde bağ evinden inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen M.R. (34), İ.N. (22) ve M.L'yi (31) şehir merkezinde bulunan bir hurdacıya çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.
Malzemelere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığa götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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