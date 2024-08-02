Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Harun Reşit A. idaresindeki 70 ABV 202 plakalı Mercedes marka otomobil ile Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Nigar Taban (60), Amine A., Arife A. ve Yücel A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nigar Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun tek şeridi araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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