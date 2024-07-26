Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:15
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Feci kaza, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.O. idaresindeki 06 DKY 963 plakalı Citroen marka otomobil ile A.F.A. yönetimindeki 07 NA 3848 plakalı Hyundai marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri aydınlatma direğine diğeri ise bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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