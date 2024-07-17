Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Karaman'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:58
Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Şahin'in (26) 10 Temmuz'da av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı A.E.G'nin (22) Pınarbaşı köyünde bulunduğunu tespit etti. Zanlı köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şubedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen A.E.G. buradaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında 10 Temmuz'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.


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