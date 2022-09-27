Karaman'da, işyeri ziyaretinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Karaman'da Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., ziyarete geldikleri işyerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Polis, otomobilden saldırıyı düzenleyen 2 kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde, 27 Eylül Salı günü saat 12.00 sıralarında; Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., arkadaşları olan giyim mağazasının sahibini ziyarete geldi.
ATEŞ EDİP KAÇTILAR
Bu sırada otomobille işyerinin önüne gelen 2 kişiden 1'i, tüfekle Füreyd Ç. ve Ali Alkan E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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