Karaman'da, işyeri ziyaretinde silahlı saldırı: 2 yaralı

27 Eylül 2022 Salı, 13:17

Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde, 27 Eylül Salı günü saat 12.00 sıralarında; Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., arkadaşları olan giyim mağazasının sahibini ziyarete geldi.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Bu sırada otomobille işyerinin önüne gelen 2 kişiden 1'i, tüfekle Füreyd Ç. ve Ali Alkan E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.