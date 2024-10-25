Karaman’da lisede silahlı saldırı... Bakanlıktan açıklama!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:34

Karaman’da bir lise öğrencisi, aynı okulda okuyan öğrenci arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğumuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bakanlık ekiplerimiz olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçmiştir. Karaman’da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."