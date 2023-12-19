Karaman’da 'Mercek-2' operasyonu: 18 tutuklama

Karaman'da JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Mercek-2 Operasyonu" çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:49
Karaman’da 'Mercek-2' operasyonu: 18 tutuklama
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince 13-17 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, haklarında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan toplam 18 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Operasyon KARAMAN Hapis Cezası

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