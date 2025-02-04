Karaman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralı var!

Okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada E.C. adlı kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Karaman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:45

Karaman’da Gevher Hatun Mahallesi 1835. Sokak üzerindeki kavşakta bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; E.D. idaresindeki 70 C 0029 plakalı okul servisi aracı ile F.C. yönetimindeki 32 HL 058 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan E.C. (48), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #KARAMAN #kaza #okul servisi #otomobil

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