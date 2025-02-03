Van Gevaş'ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:11

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:12

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saat 18.40 sularında Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEC 894 plakalı hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Van Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.