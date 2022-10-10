Karaman'da otomobil ağaca çarpıp, tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Hikmet Çilek (23) hayatını kaybetti, Hasan Ali Dilaver (19) ise yaralandı.
Karaman- Kılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde, 10 Ekim Pazartesi saat 00.30 sıralarında; Hikmet Çilek yönetimindeki 42 FDF 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından mısır tarlasına savruldu.
KURTARILAMADI
Kazada sürücü Çilek ile yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Hikmet Çilek, hayatını kaybetti.
Hasan Ali Dilaver'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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