Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan L.Ş. isimli kadına E.T. yönetimindeki 70 AAV 606 plakalı Chevrolet marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle L.Ş. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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