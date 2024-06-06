Burdur'da 17 yaşındaki motosikletli kurye kazada öldü
Bartın'da motosikletle yemek siparişi bıraktıktan sonra restorana dönerken, orta refüje çarpıp düşen motosikletli kurye Emircan Mazak (17) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Bartın istikametine giden motosikletli kurye Emircan Mazak’ın kullandığı 74 AAZ 988 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç motosikletlinin cenazesi inceleme sonrası Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emircan Mazak’ın 1 ay önce kent merkezindeki bir restoranda motokurye olarak işe girdiği, kaza sırasında da yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğü öğrenildi.
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