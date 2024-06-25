Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:59
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, O.Ü, V.Y, E.Z. ve E.N. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.N. ve E.Z. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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