Karaman’da sahte dişçi operasyonu: 1 gözaltı
Karaman’da jandarma ekipleri tarafından kaçak diş muayenehanesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçirilirken, sahte dişçi olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda diş hekimi olmadığı halde kaçak diş muayenehanesi açan R.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kaçak diş muayenehanesinde yapılan aramada çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltın alınan sahte dişçi R.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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