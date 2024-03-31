Karaman'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Sertçelik ve Akgün ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Karaman yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Karaman'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Karaman yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00
Karaman'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Sertçelik ve Akgün ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Karaman yerel seçim sonuçları....
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Karamanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Karaman'da seçimi hangi aday kazandı? 

KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Recep Sertçelik, AKP'den Mevlüt Akgün, İYİ Parti'den Abdullah Adatepe, Saadet Partisi'nden Mehmet Karakaş, Zafer Partisi'nden Metin İçel, Yeniden Refah Partisi'nden Durdu Elif Çeliktaş, ve DEM Parti'den ise Zozan Efetürk Karaman belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KARAMAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Karaman'da "Recep Sertçelik, Mevlüt Akgün, Nihal Tümene ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Karaman 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.



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