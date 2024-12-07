Karaman'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!

Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

Karaman'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:55

Karaman merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.


Etiketler: #KARAMAN #Sis #görüş mesafesi

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