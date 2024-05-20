Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:32

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:35

Feci kaza, Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Tren Garı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.R. yönetimindeki 42 FA 818 plakalı Toyota marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki 42 ABB 788 plakalı Honda marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 ABB 788 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., K.Y ve N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.