Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 19 kişi yakalandı

Samsun’da polisi il genelinde düzenlendiği uyuşturucu uygulamasında 19 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:57
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 19 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle Samsun il genelinde uyuşturucu uygulaması düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 54 araç, 7 iş yeri, 13 park, 16 metruk bina ve 11 okul çevresinde yapılan aramada, 1 kilo 634 gram esrar, 130 adet sentetik ecza, 98,09 gram metamfetamin,1,56 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1,15 gram skunk, 7 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


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