Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 39 gözaltı!

İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:41
Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 39 gözaltı!
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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 120,07 gram sentetik uyuşturucu, 675 sentetik ecza hapı, 5,77 gram esrar, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, 2'si kurusıkı olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ile fişekler ele geçirildi. 

Operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.


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