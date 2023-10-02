Karaman'da vahşet: Göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Karaman’da çıkan kavgada 1 kişi göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahiosman Mahallesi 31. Sokak’ta bulunan Yeni Minare Camisi önünde, sabaha karşı saat 03.45 sıralarında sokak üzerinde karşılaşan T.A. (43) ile O.Ş. (42), aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ş. belinden çıkardığı bıçakla T.A.’yı göğsünden bıçakladı. T.A., kanlar içerisinde yere yığılırken, O.Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan T.A., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Şüpheli O.Ş. ise kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı sokak üzerindeki kan izlerinden numuneler alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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