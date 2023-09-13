Karaman'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:15

Karaman- Ereğli kara yolunun 25'inci kilometresinde, saat 09.00 sıralarında Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki yolculardan Nadir Baycan ile sürücünün eşi Perihan G. hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, minibüsün sürücüsü Mehmet G'yi gözaltına aldı.

Sürücü Mehmet G, aracın lastiğinin patladığını iddia ederek, "Kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım, Karaman merkeze geliyorduk" dedi.

Ulaşıma kapanan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.