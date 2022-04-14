Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedi.
Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diye konuştu.
"Tek tek de girilirse üç partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunuyla birlikte meydana gelen değişimler hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvan pazarında kavga: 5 yaralı
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- BM açıkladı: 11 bin 500'den fazla okul kapandı
- Rusya'dan nükleer tehdit!
- Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti
- Beşiktaş'ın yıldızına 6 ülkeden 10 talip!
- EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
- Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan örnek proje!
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- TÜİK’ten izinsiz istatistik açıklayanlara hapis cezası