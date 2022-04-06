Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bunlardan haberi yok'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Gerçeklerden kopmuş durumda" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde konuştu. Karamollaoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Art arda gelen zamlara ve ekonomik krize dikkat çeken Karamollaoğlu, "Çarşı pazarda sebze meyveler taneyle satılır oldu. ‘Avrupa’da meyveyi taneyle alıyorlar’ efsanesi ülkemiz için ağır bir gerçeklik haline geldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok, gerçeklerden kopmuş durumda" dedi.
Karamollaoğlu şunları söyledi:
- "Temennimiz; nisan ayının ve bu ay boyunca idrak edeceğimiz mübarek Ramazan günlerinin, geride kalan üç aydan farklı olması, ülkemizin ve insanımızın problemlerinin çözüme kavuşmasıdır. Bizim önceliğimiz budur ve gündemimiz de insanımızın gerçek gündemidir. Ramazan demek; kalabalık iftar sofralarında dostlarımızla bir araya gelmek; mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları iftar sofrasında ağırlamak demekti. Fakat bu Ramazan, halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı.
- Çarşı pazarda sebze meyveler taneyle satılır oldu. ‘Avrupa’da meyveyi taneyle alıyorlar’ efsanesi ülkemiz için ağır bir gerçeklik haline geldi. İktidar; asgari ücretlilere yüzde 50, memur ve emeklilere yüzde 30 maaş zammı vereceğine; ister domatesi, ister patatesi isterse herhangi bir ürünü maaşlara endeksleseydi, ancak o zaman insanımızın alım gücü kaybolmazdı.
- TÜİK’in açıkladığı son rakamlar bile Erdoğan hükümetinin ülkemizi içine soktuğu darboğazı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Enflasyon %61’lik oranıyla son 20 yılın zirvesini yenilemiş oldu! Bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. İç savaş olmak üzere siyasi krizler yaşayan ülkelerin enflasyonunun çok daha üstünde bir enflasyonla karşı karşıyayız…
- Bizim ikazlarımıza rağmen 'Ben Ekonomistim' diyen Erdoğan hükümeti ve ortakları dört yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, direksiyonu bugün gitmekte olduğumuz uçuruma doğru kırmışlardı. Bugün gençler; dünya turunu, ülkeyi gezmeyi bırakın bayramda memleketlerine gidecekleri otobüs biletini almakta bile zorlanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok, gerçeklerden kopmuş durumda!”
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