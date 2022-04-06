Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bunlardan haberi yok'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:41

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde konuştu. Karamollaoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Art arda gelen zamlara ve ekonomik krize dikkat çeken Karamollaoğlu, "Çarşı pazarda sebze meyveler taneyle satılır oldu. ‘Avrupa’da meyveyi taneyle alıyorlar’ efsanesi ülkemiz için ağır bir gerçeklik haline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok, gerçeklerden kopmuş durumda" dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi: