Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Cenabı Hak ile doğrudan doğruya savaşa girmektir

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:36

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın yeni uygulamaya koyduğu 'Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'nin 'örtülü faiz' olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu, ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın 'faiz değil hibe' olarak yorumlamasına da tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, iktidarın faizi başka kelimelerle meşrulaştırdığını ifade ederek, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'a İslami kılıf uydurmak için faize 'devlet desteği ve hibe' adını verip, buna cevaz verenler. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her anlamda zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Maalesef 2021, hem dünya genelinde hem de ülkemiz özelinde çok da iyi hatırlayamayacağımız bir yıl olarak tarihe geçti. 2022, 2021'in telafisi olacak güzellikte bereketli bir yıl olur inşallah.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve tüm bunlara bağlı olarak öngörülemezlik dönemi insanımızın canını yakmaya devam ediyor. Kararlıyız ve inanıyoruz ki ülke olarak Saadet iktidarına kavuşacak ve içine sürüklendiğimiz bugünkü badirelerden süratle kurtulacağız.

HAİNLER DİYEREK SUÇU ATIYORLAR: 2021 enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl oldu. İktidar problemleri çözeceğine, muhalefeti 'hainler' kategorisine iterek suçu üzerinden atmanın gayretine düştü. 20 yıldır iktidardasınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size.

HAŞHAŞİLER DE BÖYLE İNANIYORDU: İçişleri Bakanı şimdi kalkmış diyor ki 'bütün bunları Allah yaptırıyor'. Allah sana akıl fikir versin. Takdir Cenab-ı Hakk'ın ama be mübarek. İnsan mesuldür insan. İşledikleri kabahati Cenab-ı Allah’a yüklemeye çalışıyorlar. Hasan Sabbah'ın adamları Haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu. Çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan. Bu yaptıklarıyla İslam'a en büyük zararı veriyorlar.

'MÜLAKAT' TEPKİSİ: Bu yaptıklarınızı gören bir gençlik bu mantığı görünce İslam'a ısınır mı? Ne hikmetse sınavdan 90’ı geçenler mülakatta 60’ın altına düşüyor. Allah'tan korkun ya. Bu ne duyarsızlık, ne pervasızlık. Bu ülkeyi yönetenlere aklıselim ihsan et, bu yanlıştan dönmelerini nasip et diye Allah’a dua ederiz ama hiçbir zaman o yanlışları tasvip etmeyiz. Çünkü biz Allah'tan korkarız. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitaba bak; orada adaletsizlik göremezsin. Orada bunların yaptığı işlere fetva da bulamazsın.

FAİZİN ADINI DEĞİŞTİRDİLER: Sen fetvayı örtülü bir tarzda vererek faizi başka bir kelimeyle meşrulaştırmaya kalkarsan o, faiz olmaktan çıkmaz. Sadece faizin adını değiştirmiş olursun.

CENAB-I HAK'LA SAVAŞA GİRMEKTİR: Elbette hesap edecekler, kendilerini kollamak için en uygun günü bekleyecekler. Ama artık deniz bitti. Cenab-ı Hakk'ı her yanlışlarına ortak olarak gösterme gayreti var ya o Cenabı Hak ile doğrudan doğruya savaşa girmektir. İslam'da böyle bir şey olmaz. Müslüman iftira etmez. İsraf etmez, yanlışlarını örtmek için yalan söylemez. Merhametlidir. Bütün bu değerleri köşeye itip, yapılan her şeyi İslam için yapıyoruz diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Bu telaşlarınızı örtmüyor.

KRİZ DEĞİL KURTULUŞ SAVAŞI DİYORLAR: Zam demiyorlar, fiyat güncellemesi diyorlar Ekonomik kriz değil ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyorlar. Ne sarayı be Külliye'de oturuyor. Bazı fetvalarla bunları kapatmaya çalışmak kimseyi kurtarmaz. İslam bu değil. Doğru anlamaya doğru yaşamaya mecburuz. Yanlışlarınızı İslam kisvesiyle örtmekte kalkışırsanız, belki az insanı kandırırsınız ama Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını veremezsiniz.