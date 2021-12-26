Son anketten çarpıcı sonuçlar: Erdoğan'a kötü haber
MetroPoll Araştırma, Aralık ayı son anket sonucunu paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzıyla ilgili yapılan ankette büyük kayıp yaşadığı görüldü.
Metropoll Araştırma son anket sonuçları paylaşıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzıyla ilgili yapılan ankette Erdoğan'ın seçmenden desteği yitirdiği görülüyor.
Ankette seçmenlere "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu soruldu.
Erdoğan'ın görevinin yapış tarzı için “Evet onaylıyorum” diyenlerin yüzde 38,6, "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin ise yüzde 57,2’de kaldığı görüldü. Partilere göre oy dağılımına bakıldığında AKP’nin yüzde 4’ü “Hayır onaylamıyorum” derken MHP’de yüzde 30,6 Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadı.
İşte son anket sonuçları:
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