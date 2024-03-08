“Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız yok”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Karşıyaka'da bulunan kabrine karanfil bıraktı. Tugay, kadınların verdiği özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çekerek, “Demokratik, laik, çağdaş, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendinize benzetemeyeceksiniz. Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız, kızımız, çocuğumuz yok” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:25
“Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız yok”
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka’daki mezarı başında düzenlenen törene katıldı. 

Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, CHP'nin Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, AKP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ile yurttaşların da katıldığı törende, anıt mezara karanfil bırakıldı. Tugay, ileri yaşta bulunan bir kadının mezara karanfil bırakmasına koluna girerek yardımcı oldu.

“ÖRNEK BİR HALKIN ÇOCUKLARIYIZ”

Cemil Tugay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dan övgüyle bahsetti. Cemil  Tugay, “Verilen mücadeleyi yaşam mücadelesine çevirmek önemli. Kurtuluşun yiğit kadınlarını, yüzyılların karanlığından kurtaran, onların eşit ve özgür bireylere dönüşmesini sağlayan ve tüm dünyaya örnek oluşturan bir halkın çocuklarıyız. Bu durum bizim hem büyük gururumuz hem de asla ihmal edemeyeceğimiz bir sorumluluktur” dedi.

“KADINLARIN HAKLARI GASP EDİLMEZ”

Ülke olarak henüz övünülecek bir noktada olunmadığının altını çizen Tugay, şunları söyledi:

“Emek sömürüsünden, şiddete, cinsel istismardan fırsat eşitsizliğine kadınlarımız pek çok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu zorlu yolda onlara yoldaş olmak, dayatılan karanlığı püskürtmek bu ülkenin her yurttaşı için ahlaki ve vicdani bir görevdir. Tarihin çarkı durdurulamaz. Kadınlarımız Cumhuriyet öncesi döneme sürüklenemez. Nice bedel karşılığında elde edilen hakları gasp edilemez. Aksini düşünen karanlık zihniyetlere bunu, 8 Mart'ta bir kez daha hatırlatıyoruz. Demokratik, laik, çağdaş, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendinize benzetemeyeceksiniz. Asla başaramayacaksınız. Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız, kızımız, çocuğumuz yok. Bu gerçekleri bir yaşam biçimine dönüştürdük.”

“MİRASINIZ ONURUMUZDUR”

Kadınların verdiği mücadelenin önemine de dikkat çeken  Tugay, “Zübeyde Annemizin huzurunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük ve bağımsızlığımızın mimarlarına, kadınıyla erkeğiyle bizi bugünlere ulaştıran değerlerimize, yeryüzünün bütün bağımsızlık kahramanlarına bir kez daha söz veriyoruz. Mirasınız onurumuzdur. Bu onuru asla çiğnetmeyeceğiz. Yaşasın kadınlarımız, yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz, yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da yaptığı konuşmada kadınlar gününü kutladı.


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