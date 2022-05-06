Karanlık, şirkete ‘huzur’ getirdi

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:15

AKP’li Memduh Büyükkılıç’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik Trük A.Ş.’nin 2020 ve 2021 yıllarında aylık net 5 bin TL olan huzur hakkı, Mart 2022 itibarıyla 7 bin 500 TL’ye yükseldi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’nin idaresindeki Kayseri’de 2021’de borcundan dolayı 147 bin 229 abonenin elektriğinin kesilirken kurumun verileri, gözleri şirketin mali durumuna çevirdi.

KCETAŞ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, şirketin yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaati gözler önüne serdi. Buna göre kurumda geçen yıl 5 bin TL olan aylık huzur hakkı ücretinin yüzde 50 zam ile 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

GÜNLÜK 300 EURO

21 Mart’ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan bir diğer karar ise yönetim kurulu üyelerine yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde verilecek harcırahın tutarı ile ilgili karar oldu. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili gerçekleştirilecek yurtiçi seyahatlerde harcırahın günlük 400 TL, yurtdışı görevlendirmelerde ise günlük net harcırahın 300 Euro olması kararlaştırıldı.

Belediye iştiraki KCETAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığını AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yapıyor.

Şirketin yönetiminde bulunan isimlere sağlanan ayrıcalık huzur hakkı ile sınırla kalmazken yönetim kurulu üyeleri, sözleşmeli personele verilen adette ikramiye alabiliyor. İkramiye tutarı, dört aylık net huzur hakkı ücreti üzerinden belirleniyor.