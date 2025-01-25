Karar Resmi Gazete'de: Hastane muayene katılım ücretlerine zam yapıldı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:45

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:46

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sağlık ocağı ve sağlık merkezi gibi birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda hekim ve diş hekimi muayenelerinden önceden de olduğu üzere katılım payı alınmayacak.

Tebliğe göre, yurttaşlardan katılım payı olarak tahsil edilecek ücretler devlet hastanelerinde 6 liradan 20 liraya, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde 7 liradan 45 liraya yükseltildi.

"SAĞLIĞA ERİŞİME ENGEL OLUŞTURACAK"

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği sosyal medya hesabından paylaşarak yapılan zamma tepki gösterdi. "Memur ve emeklisine yüzde 11, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15 artış yapan AKP iktidarı, sağlık hizmetlerine başvuru sırasında alınan katılımpayı katsayısını, 9 Ocak’ta kabul edilen "Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2 TL’den 20 TL’ye çıkartarak yüzde 1.000 artırmıştı" diyen Pala şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile katsayıdaki artışa bağlı olarak devlet hastanelerine ve tıp fakültelerine başvuru sırasında alınan katılım payı 45 TL oldu.

Daha önce devlet hastanelerine başvuru sırasında 6 TL, tıp fakültelerine başvuru sırasında 8 TL alınıyordu.

Sağlık kuruluşlarına başvuru sırasında alınan katılım payındaki bu yüksek artış, yoksul ve dar gelirli hastaların sağlık hizmetlerine erişiminde engel oluşturacaktır."