Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme

Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme

25.06.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme

Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç'ın açtığı iptal davası reddedildi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Kılıç'ın göreve iade talebini oy birliğiyle geri çevirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve ant içen teğmenlerin ihraç edilmesine karşı açılan davalarda yargıdan yeni bir karar çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Batuhan Gazi Kılıç’ın, ihraç kararının iptali ve göreve iade edilmesi talebiyle açtığı dava reddedildi.

Image

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Batuhan Gazi Kılıç'ın TSK'ye geri dönme istemini oy birliğiyle haksız bularak reddetti. 

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI NE DURUMDA?

İhraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş'ın hukuki mücadelelerinden çıkan sonuçlar ise şöyle sıralandı:

Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar: TSK'ye dönüş talebiyle açtıkları davalar ilgili idare mahkemeleri tarafından reddedildi. 

Deniz Demirtaş: Açtığı iade davası ilk etapta mahkeme tarafından kabul edilmiş ve Demirtaş üniformasını yeniden giymişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bu karara üst mahkemede yaptığı itiraz haklı bulundu. Demirtaş, hukuki sürecin devamında ikinci kez TSK'den ihraç edilerek görevinden uzaklaştırıldı. 

İlgili Konular: #TSK #Teğmen

İlgili Haberler

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan teğmen evinde ölü bulundu
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan teğmen evinde ölü bulundu Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda yaklaşık bir yıldır görev yaptığı öğrenilen Teğmen Ümit Mete Erez evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
İhraç kararı iptal edilmişti… Teğmen Deniz Demirtaş’ın göreve iade kararı durduruldu
İhraç kararı iptal edilmişti… Teğmen Deniz Demirtaş’ın göreve iade kararı durduruldu Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen göreve iade kararı, Milli Savunma Bakanlığı’nın itirazı üzerine durduruldu.
İhraç edilen teğmen Serhat Gündar uluslararası bir başarı daha kazandı, Cumhuriyet'e konuştu: 'En büyük gayem ülkeme hizmet etmek'
İhraç edilen teğmen Serhat Gündar uluslararası bir başarı daha kazandı, Cumhuriyet'e konuştu: 'En büyük gayem ülkeme hizmet etmek' "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedikten sonra ordudan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Serhat Gündar, vücut geliştirme alanında bir başarı daha kazandı. Bu uluslararası başarı sonrası Cumhuriyet’e konuşan Gündar, “Vücut geliştirme alanında başarılı olmak için en büyük motivasyonlarımdan biri, ülkeme hizmet etme ülküsünde pes etmemekti” dedi.