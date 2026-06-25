Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve ant içen teğmenlerin ihraç edilmesine karşı açılan davalarda yargıdan yeni bir karar çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Batuhan Gazi Kılıç’ın, ihraç kararının iptali ve göreve iade edilmesi talebiyle açtığı dava reddedildi.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Batuhan Gazi Kılıç'ın TSK'ye geri dönme istemini oy birliğiyle haksız bularak reddetti.

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI NE DURUMDA?

İhraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş'ın hukuki mücadelelerinden çıkan sonuçlar ise şöyle sıralandı:

Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar: TSK'ye dönüş talebiyle açtıkları davalar ilgili idare mahkemeleri tarafından reddedildi.

Deniz Demirtaş: Açtığı iade davası ilk etapta mahkeme tarafından kabul edilmiş ve Demirtaş üniformasını yeniden giymişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bu karara üst mahkemede yaptığı itiraz haklı bulundu. Demirtaş, hukuki sürecin devamında ikinci kez TSK'den ihraç edilerek görevinden uzaklaştırıldı.