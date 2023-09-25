Karasu Çayı siyaha döndü... İnceleme başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tahta Köprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda artan kirlilik ile yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Yaşanan balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:18
Karasu Çayı siyaha döndü... İnceleme başlatıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçe merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tahta Köprü Sulama Barajı'na dökülen Karasu Çayı son günlerde artan kirlilik nedeniyle siyaha döndü.

Döküldüğü barajın kirlenmesine ve balıkların ölmesine yol açan sudaki renk değişimi, çevre halkını tedirgin etti. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine Karasu Çayı'na Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sudan numune alan ekipler, kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, çayda balık avlanmaması ve kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda çevredekileri de uyardı.


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