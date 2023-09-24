Balık çeşidi az olunca fiyatlar yükseldi: Kilosu 500 lira!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:27

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:27

Karadeniz’de balıkçı tekneleri hava şartları sebebiyle denize açılamadı.

Tezgahlarda hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 200 liraya kadar yükseldi.

Denize açılmaya başlayan tekneler bol çeşitlerle limana yanaşmaya başladı.

Tezgahlarda balık çeşidi az olunca, fiyatlar da yükseldi. Bu çerçevede sarıkanadın kilosu 500 lira, toriğin kilosu ise 400 liradan satılmaya başlandı.



KİLOSU 500 LİRA

Daha az bulunan balıkların fiyatlarının artışta olduğunu belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Balıkçılar haklı olarak emeğinin karşılığını almak istiyor, o yüzden böyle birkaç gün denize çıkmadılar. Bakıldığında günümüzün en ucuz gıdası balık. Onlar da sadece emeğinin karşılığını alamadıkları için birkaç gün seslerini getirdiler. Hamsi 70 lira civarında, diğer balıklar pahalı. Sarıkanat 500 lira, torik 400 lira ama onlar da zaten farklı balık. Az oldukları için fiyatlar böyle yüksek. İlerleyen günlerde inşallah daha da aşağıya gelir" şeklinde konuştu.



"SEVENLER İÇİN GETİRİYORUZ"

Tezgahta balık çeşidinin çok olduğunu ifade eden Kılıç, "Çeşit var. Denizde balık da var. O yüzden getiriyoruz öyle. Seven insanlar var, farklı balıkları isteyenler var. Zargana çıkmaya başladı. Tirsi çıkmaya başladı. Palamut yine tek tek oluyor, o yüzden sevenler için getiriyoruz" dedi.

