Karayakup köyü için kampanya başlatıldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayakup köyünde 14 Ağustos’ta çıkan ve 6 gün süren orman yangını nedeniyle köydeki 55 evin tamamı kül oldu. Yangının ardından hiçbir şeyleri kalmayan köylülerin yardımına Gördes Belediyesi, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile Gördes Doğa ve Kültür Derneği koştu. Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Köylülerin evleri yok, ama biz varız. Bu işe baş koyduk. Ahbap, Gördes Belediyesi ve Gördes Doğa ve Kültür Derneği olarak köylülerin evlerini yeniden yapacağız" diyerek kampanya başlattıklarını duyurdu.

“KAMULAŞTIRMA KARARI VAR”

Kampanya hakkında Cumhuriyet’e konuşan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, yangının hasar tespitinin devam ettiğini belirterek, “Bizim temel problemimiz yanan köyümüz. Orada bir kamulaştırma problemi var. Daha önce köy kısmen kamulaştırmıştı. Kısmen kamulaştırdığı için de valilik yıkım istedi. Biz onu durdurmaya çalışıyorduk ve bugün onu durdurduk. Biz de vatandaşların evlerini yeniden yapacağız. Bir kampanya başlattık. Ahbap Derneği ve Gördes Doğa ve Kültür Derneği ile üçlü bir dayanışma yaptık. Biz işçi, makine ekipman desteği vereceğiz, vatandaşlar da malzeme desteği verebilir. Gönüllülerle birlikte bir ekip kurup hızlı şekilde evleri yapacağız” dedi.

“KIŞ GELMEDEN EVLERİ YAPMAMIZ LAZIM”

Gördes Belediyesi’nin otelini misafirhaneye çevirdiklerini ve aşevi yaptıklarını belirten Başkan Büke, “Önceliğimiz kış gelmeden insanın barınabilecekleri imkanları yaratmamız lazım. Acil olarak yapılması gereken 25 evimiz var. Onlardan başlamak üzere diğer tadilat yapılabilecek, evleri toparlayıp köyü yeniden hayata döndüreceğiz” diye konuştu.

İtfaiye Daire Başkanı'nın tespitine göre ilçede 270 bin dönüm arazinin yandığını aktaran Büke, “Bu alanın içinde dünya kadar da zeytinlik ve tarla var. Zeytinlikleri tespit ederek, tekrar zeytin dikeceğiz ama önceliğimiz kış gelmeden barınma sorununu halletmek” ifadelerini kullandı.